花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，品質與口感上更是穩定。（花蓮縣政府提供）

隨著時序推進五月，作為台灣最大的西瓜產區，花蓮也邁入了大西瓜產季，尤其壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮等地，因為有來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流的沖刷，帶來豐沛的養分，大西瓜種在這片排水良好的河床砂礫地上，品質又沙、又甜、又脆，西瓜特別碩大甜美。

然而今年的五月很不一樣，新冠肺炎的攪局，衝擊了每個人的生活型態，也為以往多仰賴盤商收購和實體販售方式的農特產品帶來了轉變的契機。花蓮縣長徐榛蔚與縣府農業處團隊主動出擊，透過走訪主要產地，採集了農會與農友們的西瓜生產故事，更集思多元的行銷方式，讓東部的花蓮大西瓜，透過網路電商、廣播、電視購物、高速公路大型T-bar等多元的行銷通路，躍進更多消費者的眼裡，也希望經由農人們的故事，讓更多人知道大西瓜甜美果實的背後，蘊藏著的，是瓜農們每一點、每一滴辛苦流下的汗水。

1200度，花蓮大西瓜不可取代的幸福甜美好滋味

人家說花蓮的土很黏，花蓮大西瓜的滋味，就像花蓮的土一樣，會讓人回味無窮及念想，當地的瓜農們常說，花蓮大西瓜蘊藏了1200度的熟成滋味。1200度，是指花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，所大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要大概40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，品質與口感上更是穩定。

「每一顆西瓜，粒粒皆辛苦，春節過後，農民們開始定植、壓藤，我曾經跟著班長去體驗壓藤，真是非常辛苦的工作，每一顆西瓜都是農友不斷努力的心血結晶，加上有機肥補助，慢慢看得到轉變、品質也更好更安心。」親近土地、貼近百業，是徐榛蔚長年以來，對於自己最基本的要求，正因為這樣的自我提醒，讓她對於農人的汗水和淚水，更是深刻有感；跟著農人彎下的腰，也讓她對於縣內農特產的優良品質，更是信心加倍。

縣府主動出擊，開拓農產宅經濟

因應疫情發燒的宅經濟，花蓮縣府集結了各農會，齊心為銷售花蓮大西瓜打團體戰，推出花蓮夏季西瓜限定抽獎活動，獎品內容包含了「花蓮農遊」、「花蓮有機米」以及「花蓮好柚防疫清潔組」，總計超過200名獲獎名額，展現花蓮縣府力挺瓜農的用心與行動力!消費者只要透過網路搜尋「花蓮鮮送」或「花蓮大西瓜」關鍵字，就能經由農會、農友、「花蓮鮮送」與「花蓮經典農產宅配網」的網站直接選購，讓消費者不出門，也能享用到產地新鮮直送的花蓮農產品。縣長徐榛蔚也將在5月中到東森購物台親自推銷花蓮大西瓜。想感受正港花蓮大西瓜又沙又脆又甜的魅力嗎！趕快來「花蓮經典農產宅配網」（https：／／www.hlshop.com.tw：8081／）或是「花蓮鮮送」（http：／／goodfoods.com.tw／）選購吧!

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