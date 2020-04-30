新冠肺炎疫情在台灣趨緩，連續5天0確診，讓中央流行疫情指揮中心規劃推動防疫樂活新態度，希望讓民眾落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。若台灣體育賽事順利開放民眾進場，將再創下世界第一。

台灣連續5天0確診、連續18天無本土案例，隨著疫情趨緩，指揮中心也希望民眾逐漸回歸正常生活，近期規畫推動「防疫樂活新態度」，讓大家在防疫之餘也能參與戶外活動，其中也包含體育賽事。

中職不斷秉持超前部署，會長吳志揚先前就曾表示，早在1月初新冠肺炎尚未獲得媒體關注時就已盯著準備，當知道武漢封城後就知道事情一發不可收拾，因此過完年上班第一天就組成應變小組。經過數月努力後，中職關門比賽也順利進行，如今台灣疫情趨緩，這也代表中職「解禁」開放觀眾進場的日子也近了。

韓職決定5月5日開打，且效仿中職採閉門比賽，據了解中職也針對開放觀眾的決策「超前部署」，若疫情好轉、指揮中心及中央也同意開放觀眾，那中職將再度領先全球，進行有球迷的職棒比賽，寫下另一個世界第一。

雖然今年閉門比賽各球團賠錢已成無法改變的局面，不過若慢慢開放球迷進場，相信球迷會更願意花錢支持喜愛的球隊以及中職，甚至能期待進場人數節節攀高。中職目前仍謹遵政府的防疫指引做準備，只等政策開放，就能敞開球場大門迎接球迷。

(中時 )