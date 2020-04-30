和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，新冠肺炎疫情造成民眾生活習慣改變，在推出冷凍商品、強化外送外帶、設立快閃櫃因應下，集團2020年首季業績年減2成、衰退相對較少，4月狀況已優於3月。其中，百貨快閃櫃表現優於預期，5月將新設6處，積極衝刺營運動能。

蘇嬉螢認為，疫情造成民眾生活習慣改變，即使疫情恢復後可能出現補償性消費，但仍會有人認為在家吃飯比較開心。因此，和億生活在實體通路及冷凍產品2方面均會並進發展，不會停止推動冷凍商品。

蘇嬉螢表示，新冠肺炎疫情對1月業績影響較少，2～4月受衝擊程度狀況逐步加劇。集團對此除在既有門市擺設外賣花車，亦加速研發冷凍冷藏商品，3月由「添好運」打頭陣推出6款商品，此次再加入「了凡」、合計推出12款冷凍新品。

蘇嬉螢指出，疫情對台北101、台北火車站等觀光客較多的門市營運影響較大，在冷凍商品、外送外帶及快閃櫃挹注下，外帶外送營收占比自1成提升至3成，使集團首季營收年減2成，衰退相對較少。

蘇嬉螢表示，雖然4月初受社交安全距離政策影響，門市來客再度短暫下滑，但整體狀況已穩住、門市業績已較3月好轉。中央疫情防疫中心指揮官陳時中今（30）日宣布，近期將推動從戶外活動、餐飲2方面鼓勵「防疫新生活運動」，預期狀況可望持續好轉。

此外，添好運4月20日於天母SOGO設置快閃櫃，吸引許多講究吃的社群熱齡族群，單日業績便與門市單日業績相當，預估單月業績上看千萬元，表現超乎預期。蘇嬉螢表示，5月將在台北、汐止、桃園、高雄等地百貨新設6個快閃櫃，積極衝刺業績動能。

HOYII和億北車站商場方面，1樓的麻膳堂合約已到期，蘇嬉螢表示，已與諸多對象洽談。至於米其林拉麵品牌「Tsuta鷲」原先規畫調整營運策略，自1月底暫停營業，雖然母公司4月在東京開出新形態店，但因仍處疫情管制期，雙方交流不易，短期將維持現況。

(時報資訊)