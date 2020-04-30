頂級度假酒店涵碧樓自5月1日起在官方網站推出「涵碧樓2020線上旅展」，規劃餐券、SPA專案與紅茶禮盒銷售，吸引不少公司行號轉而購買餐券餽贈員工，除可替代春酒活動鼓舞士氣，餐券可讓員工彈性安排日期使用，避開城市人潮，來到依山傍水的涵碧樓用餐，除可一嘗美饌，也可避免群聚疑慮。

此次規劃的「涵碧樓2020線上旅展」，以涵碧美饌平日午茶雙人券詢問度最高，單張售價1,500元可供兩人平日下午茶時段使用，可無限放題享用各式自助美饌，購買五張再贈一張平日單人下午茶券。另外，餐廳也聯合推出1,800元的美饌通用券，可折抵館內餐廳消費，假日不加價，滿額再加贈下午茶券。

涵碧樓總經理史墨威表示，因應疫情感染，餐廳也透過桌次距離安排來規劃防疫桌，開放廚房全面配戴口罩等措施，讓顧客能吃得舒心又安心。

除餐飲推出的各式涵碧美饌券外，涵碧樓指名度很高的 THE LALU SPA也推出療程專案，包括有SPA指定療程加午餐或下午茶的專案優惠，涵碧精品也推出「涵碧紅玉紅茶」，活動期間訂購，可享買二送一。

史墨威表示，此次「涵碧樓2020線上旅展」以餐券為主力，折扣優惠與企業春酒舉辦之個人餐費預算相去不遠，透過大量採購可得到優惠外，發放員工作為春酒替代選擇，員工可自行彈性安排用餐時間，一覽湖光山水景緻，加上涵碧樓貼心服務，用餐將更心滿意足。

(中時 )