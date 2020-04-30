這下荷包虧大了。彰化員林曹姓營造老董，去年6月開車在國道上，被後方車主已行車紀錄器錄下違規事實，短短1公里內連署數次未打方向燈任意變換車道，合計被國道警方開出10張罰單，他不服提出行政訴訟後被撤銷3張，仍需支付2.7萬元罰鍰。

根據判決書，曹男去年6月25日下午2點26分至29分，行駛在國道1號北向192公里處彰化系統交流道往國道3號193公里處，分別遭國道三大隊及七大隊，製發10張違規通知單，舉發未依規定變換車道、未依規定使用方向燈及未依標線指示行車，每張各罰鍰3千元、並記違規點數1點。

曹男收到罰單差點傻眼，決定提出行政訴訟，主張10張裁決書違規地點都在192至193公里之間，照片拍攝時間也僅數秒之差，顯然是同一時間同一行為重複處罰，主張依法同一行為不能數罰，要求撤銷罰單。

彰化監理站則出示警方提供的錄影影像光碟，即檢舉人行車紀錄器錄影畫面，證實曹男在短短3分鐘內，從外側主線跨越白虛線至出口專用車道，行駛中線道、內側車道又多次任意變換車道，甚至還一度壓到槽化線，且每一次都未打方向燈；主張警方舉發、監所裁罰有所憑據，符合道路交通處罰管理條例的裁罰基準規定。

法官審理時，曹男的違規行為被後方駕駛人行車紀錄器錄下後，於去年7月1日向警方檢局，遭國道3大隊員林分隊、與國道7大隊快官分隊分別在8月14日、和7月31日依法製單舉發；但法官檢視後認定曹男在國3北向大甲方向車道未打方向燈任意變換車道的行為應算3次，但警方卻認定為6次，因此以重複處罰為由，撤銷其中3張罰單。

(中時 )