國際不動產顧問公司萊坊發布今(30)日發布最新新冠肺炎對亞太不動產報告指出，受疫情影響，亞太地區主要城市，辦公室需求轉弱，降租聲浪強大，承租方議價權變強，唯有台北市一枝獨秀，談判權仍偏向房東端，仍為房東市場。

萊坊4月上半旬針對亞太15個主要城市，發布最新《亞太地區關於新冠肺炎對不動產市場之影響報告》調查城市包括：雪梨、雅加達、新加坡、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、金邊、首爾、台北、上海、北京、廣州、深圳、香港、德里等。

根據該報告調查結果顯示，全體調查城市的辦公室租賃市場的活躍度都呈現持平27%或下跌73%的狀況。因此15個主要城市中，10個城市的需求轉弱、降租聲浪強大，承租方議價權變強，唯有台北市一枝獨秀，談判權仍偏向房東端。另外，中國的北上深廣，無論開價、租賃成本都已經下修，搭配復工潮需求，租賃去化穩定。

瑞普萊坊商業物業代理部副總監陳瑛佳表示，台北市A辦今年第一季平均月租金為2827元/坪，較去年同期成長2.4%，信義計畫區從3,339漲到3,461元，年增3.7%，空置率更只剩1.2%，台北市供不應求的結構仍然對房東端有利，尤其精華區、好物件的租金維持上升趨勢不變。

陳瑛佳分析，但「現金為王」、「樽節成本」的應急原則，無可避免地暫緩了企業原本擴張、搬遷或是準備執行的專案。以今年為例，富邦人壽遼寧街大樓、新纖仁愛大樓、全球人壽幸福廣場、宏匯t.Hub內科創新育成基地的預租反應都極為熱烈，顯示成本及區位分散的考慮下，需求端的結構正在調整，尤其精華區高房租的外商面對全球營收短缺的壓力，要求降租的呼聲持續增加。

萊坊預計，疫情最晚在今年下半年可獲得控制，明年就可會看到部分區域復甦，但存活下去才能迎接機會。李誠慶建議業主可以思考採取修訂短期租約、處分非核心資產、裝修、重置資產，甚至售後回租的多元策略，除了保障企業營運能量，也能增加資金運用的靈活度。

另外，報告指出，投資市場從需求面來看，因為全球需求不振、供應鏈斷鍊、現金流等不確定性，暫緩外資投資需求，亞太地區商用不動產交易總金額大降51%，但降價趨勢尚不明顯。

(中時電子報)