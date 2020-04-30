「宅」在家陪媽媽享天倫之樂，刷永豐網路購物最高回饋17％。永豐銀行表示，因應母親節檔期，特地與多家精選網購、電視購物、美食外送及零售通路合作，刷永豐信用卡消費可享滿額回饋，刷「永豐現金回饋JCB卡」購物再加碼、累計最高回饋17％；若刷「永豐幣倍卡」完成任務且以行動支付交易享最高8％現金回饋！讓卡友免出門就能備妥母親節禮物與大餐，獻上滿滿心意，還能享超值回饋！

永豐銀行表示，因應疫情影響，今年母親節檔期各大通路業者積極搶攻防疫「宅」商機，為回饋廣大卡友，永豐特別在5月份推出刷卡網購優惠回饋，以momo、YAHOO!購物中心以及PChome線上購物為例，母親節檔期刷永豐信用卡消費並完成登錄，分期滿額最高享11％刷卡金回饋，使用「永豐現金回饋JCB卡」最多可再加碼回饋6％，刷好刷滿將17％回饋一次拿回家；若以「永豐幣倍卡」完成任務並綁定行動支付交易、一次付清享最高8％現金回饋！

除網購母親節禮物外，防疫期間在家吃母親節大餐也是選項。永豐銀行表示，今年全台多家飯店與餐廳都與美食外送平台合作，為讓卡友輕鬆準備母親節大餐，即日起，「foodpanda」新用戶或「有無外送」用戶綁定永豐信用卡訂餐消費滿額，輸入永豐專屬優惠碼可享最高現折5折優惠。另外，永豐DAWHO現金回饋卡在Uber Eats、foodpanda與LALAMOVE等外送平台訂餐，最高可享7％現金回饋，讓卡友與家人享用美食的同時，還能獲得超值現金回饋。

(中時 )