苗栗縣消防局新晉6名消防小隊長，由苗栗縣長徐耀主持授階晉升儀式。〔謝明俊攝〕

苗栗縣義消總隊副總隊長謝洋次〔左二〕捐贈20台電動噴霧器給苗栗縣防局，由縣長耀昌代表受贈。〔謝明俊攝〕

苗栗縣義消總隊副總隊長謝洋次〔右〕參加義消超過50年。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府消防局獲縣府核准擴充員額230名，因應新增員額，需要新增6名小隊長，消防局依昇職績分等成績，由消防隊員中選出最佳成績前6名晉升小隊長，30日上午由縣長徐耀昌主持授階晉升儀式。另苗栗縣義消總隊副總隊長謝洋次，捐贈電動噴霧品20台給消防局供外勤分隊使用，徐耀昌代表受贈，感謝謝洋次熱心公益，共同投入防疫。

苗栗縣消防局長徐新淵因應縣內消防救災勤務日益加重，2018年向縣長徐耀昌爭取擴增員額，向來重視救災救護工作的徐耀昌立即同意，經過消防局提報員額需求，縣府核定擴編員額230名，從2019年起補充，分5年補充完畢。

擴充員額中包括小隊長帶班幹部職缺，共需增加6名消防小隊長，消防局以目前在職消防隊員昇職績分及主官評薦等，選出成績最優的前6名隊長晉升小隊長，這6人包括：林文忠、邱泓毅、許林、陳俊達、何致毅、林日濬等。30日上午，由徐耀昌親自主持授階晉升儀式。

苗栗縣義消總隊副總隊長謝洋次，加入苗栗縣義消長達50年，由義消隊員、分隊長、大隊長、當到副總隊長，對苗栗縣消防局全力支持不遺餘力，因應目前新冠肺炎疫情，謝洋次見到各消防分隊出勤後對車輛裝備及駐地消毒工作，缺乏良善器具，決定將自家工廠所生產的電動噴霧器捐出20台給消防局。

消防局表示，這批電動噴霧器將分發給各外勤分隊使用，未來分隊駐地及車輛裝備消毒，都可利用電動噴霧品進行消毒，以節省外勤隊員工作負荷。

(中時 )