上緯投控(3708)與MHI Vestas正式簽訂採購協議，MHI Vestas 將在台灣採購多項關鍵葉片零組件，所簽訂合約超過葉片材料本土化的要求，在葉片製造的直接材料價值上占有相當可觀之比重，包括拉擠碳板、樹脂、膠黏劑等。

上緯董事長蔡朝陽指出，此為MHI Vestas在台灣簽訂的第二份葉片製造相關合約，這項採購合約不只強化上緯在離岸風電領域的實力，透過知識共享、就業機會和直接投資，葉片材料生產與衍生出來的經濟價值，將達近8.5億元。

MHI Vestas在台灣簽訂第一份是與天力離岸風電科技公司簽訂，將在台中港新建一座風機葉片製造廠，與上緯簽訂為第二份風機葉片合作協議，MHI Vestas已獲得哥本哈根基礎建設基金(CIP)彰芳暨西島離岸風場計畫合約(總裝置容量為589MW)，並獲選為300MW中能離岸風場(中鋼與CIP共同開發)的風機優先供應商。

上緯、MHI Vestas簽訂的合約中，除落實風力葉片樹脂台灣本土化政策要求之外，包括拉擠碳板、膠黏劑等材料，預計2020～2025年在台灣葉片材料產業創造近570個工作機會；此外，葉片材料生產和衍生價值也會創造近8.5億元經濟價值(附加價值毛額)。

上緯中國產能包括上緯天津子公司上緯 (天津) 風電新材料，及上海的上緯新材料已陸續復工，待市場拉貨動能恢復後，營運可望逐步回溫。馬來西亞廠主為環保耐蝕材料，年產7000噸，去年第2季開始量產，供貨東南亞市場訂單，未來並將逐步拓展至其他海外市場。

(工商 )