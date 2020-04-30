力泰配發1.85元現金股利 殖利率5.78% 16:402020/04/30 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主要營業範圍以台北市、新北市與基隆市等地區為主的預拌混凝土廠力泰(5520)，昨〈4/30〉日公布，今年每股將配發1.85元的現金股利。以力泰昨日收盤價32元計，現金殖利率為5.78%。 力泰2019年稅後淨利1.24億元，年增率101.34%，EPS2.05元。 力泰目前在大台北地區的士林及汐止兩地各設立二座預拌混凝土廠；市場估，力泰每年的發貨量約在150萬立方米上下，在大台北市場佔有率約在 10%左右。 (工商 ) #大台北 #力泰 #配發 #預拌混凝土廠 #年增率 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》疫情打亂商用不動產H1投資 H2著眼3熱點 10:342020/04/27 財經 3月房貸及土建融餘額 續雙創新高 19:262020/04/27 財經 防疫期HOLA特力和樂首推母親節「私廚料理服務」 20:522020/04/27 生活 大山去年EPS為2.18元 配股配息合計2元 20:432020/04/27 財經 永大董事會決議每股配發現金股利2.2元 18:122020/04/28 財經 益航董事會通過配發現金股利0.3元 股票股利1元 19:402020/04/28 財經 證交所 擬配2.7元股利 04:102020/04/29 證券．權證 經濟逆風下 標普確認台灣主權評等展望穩定 18:342020/04/29 財經 東森國際去年EPS 0.7元 董事會決議配發現金股利1元 20:082020/04/29 財經 富達國際：陸股投資有亮點 部份陸企逆勢增加配發股息 12:212020/04/30 財經 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 糗！退撫基金大虧逾600億 代操業者佔7成責任 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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