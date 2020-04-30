主要營業範圍以台北市、新北市與基隆市等地區為主的預拌混凝土廠力泰(5520)，昨〈4/30〉日公布，今年每股將配發1.85元的現金股利。以力泰昨日收盤價32元計，現金殖利率為5.78%。

力泰2019年稅後淨利1.24億元，年增率101.34%，EPS2.05元。

力泰目前在大台北地區的士林及汐止兩地各設立二座預拌混凝土廠；市場估，力泰每年的發貨量約在150萬立方米上下，在大台北市場佔有率約在 10%左右。

(工商 )