台灣大(3045)30日董事會決議，依扣除子公司持有該公司股份(視為庫藏股)後之28.1億股股數計算，台灣大將於2020年分派現金股利每股4.75元，合計共將發出134億元，以30日台灣大收盤價107.5元計算，股息殖利率約4.42%。

台灣大表示，盈餘分配後，台灣大仍有合計395億元盈餘公積及資本公積可配發。

(工商 )