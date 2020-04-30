台灣大董事會通過 發放每股4.75元現金股利 16:402020/04/30 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大(3045)30日董事會決議，依扣除子公司持有該公司股份(視為庫藏股)後之28.1億股股數計算，台灣大將於2020年分派現金股利每股4.75元，合計共將發出134億元，以30日台灣大收盤價107.5元計算，股息殖利率約4.42%。 台灣大表示，盈餘分配後，台灣大仍有合計395億元盈餘公積及資本公積可配發。 (工商 ) #台灣大 #每股 #董事會通過 #發放 #元現金股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 4月30日 中華電、台灣大法說 聚焦3議題 04:092020/04/26 財經要聞 《通信網路》為素人創作打光 台灣大myfone行動創作獎徵件 10:342020/04/28 財經 A-Rod競標大都會 找上台灣大老闆 12:512020/04/28 體育 益航董事會通過配發現金股利0.3元 股票股利1元 19:402020/04/28 財經 遠見雜誌CSR企業社會責任獎－16年囊括16大獎 台灣大奪遠見雙首獎 04:102020/04/29 產業．科技 《通信網路》台灣大CSR再創佳績 笑納雙首獎 13:242020/04/29 財經 《科技》「電信二哥」爭不停 遠傳用戶超車、台灣大不服氣 08:012020/04/30 財經 台灣電信業爭二雄？ 林之晨：期待正向、優質的競爭 追求台灣共好 09:502020/04/30 財經 搶當老二 台哥大摃遠傳月租型用戶數差一點 14:572020/04/30 財經 《通信網路》台灣大Q1有momo撐腰每股賺1.18元 去年擬配息4.75元 16:312020/04/30 財經 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 糗！退撫基金大虧逾600億 代操業者佔7成責任 - 財經 撐不住！ 台南首家五星飯店「大億麗緻」6／30熄燈 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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