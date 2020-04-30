受新冠疫情影響，多家知名老字號餐廳陸續傳出歇業消息，延續多年的美味就此劃下句點，不僅民眾備感惋惜，更是台灣美食文化傳承上的一大損失。力挺餐廳業者度小月，台北富邦銀行Ｊ卡、momo卡從5/1到6/30推出「即食行樂Eat now, travel later」活動，只要至全台實體餐廳用餐或外帶，不限消費金額均享有8％回饋無上限，除原產品1％回饋外，其中7％「未來旅遊金」加碼回饋可於疫情緩和後出國消費抵用，希望協助餐廳守護台灣的美味記憶，助餐廳拚業績也為消費者省荷包，添增更多生活中的樂趣和期待。

北富銀表示，隨著母親節即將到來，許多子女也開始為今年該如何慶祝傷透腦筋。其實目前有許多餐廳都積極落實政府宣導的防疫舉措，例如進入餐廳前需測量體溫、定時以酒精消毒環境、降低桌數或拉開座位間隔以符合社交距離規範等，希望提供民眾一個更安心的用餐環境。無論是在家裡悶久了想外出用餐，或是希望在特別的節日慰勞辛苦的媽咪，不妨挑選此類防疫措施較完善且符合室內安全社交距離的餐廳，或選擇以外帶、外送方式享用美食，既可維持生活品質與樂趣，達到陪伴媽咪歡慶佳節的目的，還能夠促進經濟消費，鼓勵餐廳把美好滋味傳承下去。

俗話說「民以食為天」，本次北富銀特別選擇餐飲通路推出高額回饋活動並設計饒富趣味的「未來旅遊金」回饋機制，卡友獲得的7%旅遊金在2021年底前都可以折抵全球海外實體商家消費，邀請卡友化食量為正能量，享用當前美食的同時也替餐廳加油打氣，並為日後的精彩出遊預做準備，讓每一天都能充滿惜福與感恩、活力與希望！

除了7％無上限的未來旅遊金回饋，J卡和momo卡另外還分別針對餐飲外送推出優惠活動，自即日起至5/31止，以J卡在Uber Eats、foodpanda及foodomo外送平台消費，不限金額皆享5%回饋無上限；6/30前以momo卡於foodpanda訂餐消費並輸入指定優惠碼，最高可享首次訂餐單筆滿200元現折100元優惠，民眾不妨把握優惠時機，為生活加點小確幸！

(工商 )