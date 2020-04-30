民視八點檔《多情城市》配合防疫政令宣導，除了在劇情當中正確且有效的防疫觀念，演員群更撥空拍攝防疫公益影片，由民視董事長王明玉、總經理廖季方號召民視總動員齊心合力拍攝。《多情城市》中由邱子芯和傅子純搭檔的「群飛CP」深受觀眾喜愛，防疫影片中為了呼籲民眾保持社交距離，也「被拆開」保持1.5公尺距離。

柯叔元（上左起）、翁家明、江俊翰及王燦（下左起）、德馨、蔡阿炮利用拍《多情城市》空檔拍攝防疫公益影片。（民視提供）

拍攝期間民視加強棚內消毒及清潔，進棚都要體溫檢測，工作人員帶口罩並勤洗手，《多情城市》製作人蕭大陸說，因疫情關係，調整很多外景戲及臨演戲場次，希望大家能夠正向防疫及平安。劇中飾演邱醫師的翁家明，肯定電視台做很好示範，他說家人都在美國，希望疫情趕快過去，家人能再次團聚。

看到民視團結一心為了傳遞正能量，蘇晏霈說非常感動，拍攝防疫影片「閨蜜篇」期間，自己和瑭霏、張郁婕全都「好朋友」報到，笑說「果真是閨蜜才會有的現象」。張䕒心表示雖然疫情造成許多不方便，反而拉近和小孩們的距離，更關心彼此。

蘇晏霈拍攝當天好朋友來訪，結果同拍閨蜜篇的瑭霏以及張郁婕也是好朋友來訪。（民視提供）

張郁婕（左起）、蘇晏霈、瑭霏拍攝防疫距離之閨蜜篇。（民視提供）

邱子芯除了感謝第一線醫護付出，也說自己很懼怕親密戲，因疫情劇組也省略許多KISS的畫面；張家瑋說在這艱困的時刻，還可以照常工作很幸福，尤其每次看新聞都覺得很揪心，而民視號召大家拍攝正能量的影片，讓她非常感動，希望疫情趕快過去，全世界的人都平安。

第一支已完成播放的「春天，一定會來」，透過藝人陳美鳳、胡瓜、唐美雲 、 白家綺等人的宣傳串連，傳遞滿滿的正能量。第二支「愛有多深，距離就有多遠」的保持社交距離篇，由《多情城市》演員翁家明、柯叔元、游安順、王燦、江俊翰、德馨、潘柏希、蘇晏霈、張䕒心、藍葦華、傅子純、張家瑋、邱子芯、黃文星、瑭霏、張郁婕、方琦等人擔綱演出，儘管現場需要配合動畫設計，多次拍攝，大家仍趁拍攝八點檔拍戲空檔，排除萬難投入拍攝這次的公益影片。

張家瑋跟黃文星拍攝防疫公益影片，仍不忘對《多情城市》的詞。（民視提供）

張䕒心（左起）、藍葦華、蘇晏霈趁拍攝公益影片大嗑零食。（民視提供）

(中時 )