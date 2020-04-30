台中市議會副議長顏莉敏30日表示，台北市錢櫃KTV大火造成重大傷亡，一間一年26次消防安檢都合格的業者，一場大火被質疑「合格設備」全關閉？憂心消防安檢淪為形式大拜拜；呼籲市府將「高風險公共場所」火警受信總機，強制與消防局連線，運用科技建立預警制度，對此，市府表示，「火警受信總機」與消防局連線，涉消防署法規暫未納入KTV等高風險公共場所，將向中央反映修訂相關法規，納入智慧連線系統，保障民眾安全。
顏莉敏指出，臺中以往曾發生重大火災的公共場所，包括衛爾康餐廳、阿拉夜店大火，消防法規總是在災後不斷地被檢討，但再嚴格的規定、再高額罰款，擋不了有心取巧的業者，勞師動眾的聯合稽查，風頭過了還是依然如故，出現「你有政策我有對策」惡例。
她也強調，台北市錢櫃KTV多項消防設備疑遭關閉，業者是否有「假合格真違規」設備等檢查才開的嫌疑，呼籲市府，既然僥倖心態難以杜絕，突襲式聯合稽查又耗費許多人力物力。
顏莉敏建議針對台中市「高風險公共場所」的火警受信總機，比照安養機構強制與消防局連線，一旦設備故障或遭到人為關閉，消防局可接獲立即警示，運用科技預警減少人力的浪費，也能避免憾事再度發生。
消防局表示，為守護民眾安全，市府針對公共場所定期展開公安稽查，要求防火管理人定期自主檢查及維護消防安全設備，如發現有故障情性應立即修繕，落實防火管理制度，全力降低災害風險。
有關「火警受信總機」與消防局連線，涉及內政部消防署法規，目前中央暫未納入KTV等高風險公共場所，將向中央反映修訂相關法規，納入智慧連線系統，保障民眾安全。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。