台中市議會副議長顏莉敏30日表示，台北市錢櫃KTV大火造成重大傷亡，一間一年26次消防安檢都合格的業者，一場大火被質疑「合格設備」全關閉？憂心消防安檢淪為形式大拜拜；呼籲市府將「高風險公共場所」火警受信總機，強制與消防局連線，運用科技建立預警制度，對此，市府表示，「火警受信總機」與消防局連線，涉消防署法規暫未納入KTV等高風險公共場所，將向中央反映修訂相關法規，納入智慧連線系統，保障民眾安全。

顏莉敏指出，臺中以往曾發生重大火災的公共場所，包括衛爾康餐廳、阿拉夜店大火，消防法規總是在災後不斷地被檢討，但再嚴格的規定、再高額罰款，擋不了有心取巧的業者，勞師動眾的聯合稽查，風頭過了還是依然如故，出現「你有政策我有對策」惡例。

她也強調，台北市錢櫃KTV多項消防設備疑遭關閉，業者是否有「假合格真違規」設備等檢查才開的嫌疑，呼籲市府，既然僥倖心態難以杜絕，突襲式聯合稽查又耗費許多人力物力。

顏莉敏建議針對台中市「高風險公共場所」的火警受信總機，比照安養機構強制與消防局連線，一旦設備故障或遭到人為關閉，消防局可接獲立即警示，運用科技預警減少人力的浪費，也能避免憾事再度發生。

消防局表示，為守護民眾安全，市府針對公共場所定期展開公安稽查，要求防火管理人定期自主檢查及維護消防安全設備，如發現有故障情性應立即修繕，落實防火管理制度，全力降低災害風險。

有關「火警受信總機」與消防局連線，涉及內政部消防署法規，目前中央暫未納入KTV等高風險公共場所，將向中央反映修訂相關法規，納入智慧連線系統，保障民眾安全。

(中時 )