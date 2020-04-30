高市府、高捷、經濟部工業局聯手推動「高雄多元支付QR Code」服務，今宣告正式啟動。（柯宗緯攝）

高市府、高捷、經濟部工業局聯手推動「高雄多元支付QR Code」服務，今宣告正式啟動。（柯宗緯攝）

因應智慧時代來臨，高市府與高捷公司、經濟部工業局聯手推動「高雄多元支付QR Code」服務，今（30）日宣告正式啟動，透過行動支付，除可刷乘捷運等交通工具外，更最新導入智慧關懷、智慧調度、智慧零售等創新服務，讓防疫更加安全。

副市長葉匡時指出，2018年率先開通高捷QR Code刷乘服務，今年2月又加碼開放可刷輕軌、渡輪、港都客運公車，QR碼是高捷邁向智能捷運化重要里程工作，除可享有更便捷交通服務外，智慧調度功能透過大數據分析，結合候車站人流監測及QR Code支付資料，提供公車業者排班調度。

葉匡時也提到，智慧關懷服務則應用於三地門、來義及春日鄉等屏東偏鄉地區，針對老人、學生等特定乘客上、下大眾運具時，透過車上QR Code支付結合後連通[email protected]訊息，可以即時通知親友，體現關懷照護及人身安全。

「智慧零售」部分，葉匡時表示，結合大數據及人工智慧技術，在捷運車站及其鄰近景點設置智慧零售站（OKmini及7-11智FUN機），並透過[email protected]程式，整合捷運車站鄰近商圈，讓乘客車上訂購商品、到站取貨不需等待。

交通局長鄭永祥表示，隨著民眾支付習慣的改變，手機可應用於大家的食衣住行中，也可改善實體卡及減少現金支付，對於防疫期間也減少民眾對於陌生接觸疑慮。

另外，防疫期間為向辛苦的醫護藥人員致上崇高敬意，即日起至5月31日，只要是醫護藥人員，透過iShopping APP註冊，使用QR Code乘車每累積2次紀錄，即可獲得豬肉滿福堡加蛋1個(限早餐時段至各麥當勞店門市，出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等兌換)，可連續累積領取。

5月份每週日(5／3、5／10、5／17、5／24、5／31)至服務台出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等，即可享當日不限里程免費搭乘高雄捷運乙次，詳情洽高雄捷運公司官網https：／／www.krtc.com.tw／查詢。

(中時 )