川普(右1)接受路透駐白宮記者賀蘭德(Steve Holland)專訪時聲稱中國將竭盡所能阻其連任。（圖／路透）

美國總統川普接受《路透》訪問時聲稱，中國大陸「將竭盡所能」使他在11月的總統大選中連任失敗。在4月30日的大陸外交部例行記者會上，《路透》記者就此提問，大陸外交部部發言人耿爽表示：「中國沒興趣干預美國大選」。

川普29日在白宮橢圓形辦公室接受《路透》採訪時說，中國大陸「將竭盡所能」讓他在11月的總統大選中連任失敗。不過他並未透露相關依據，只是表示「中國在新冠疫情期間的行事證明了這一點」。

據《環球時報》報導，耿爽在今天的記者會上應媒體要求作出回應稱，「我們多次說過，美國大選是美國的內部事務，中方沒有興趣進行干預，同時我們也希望美國政客不要拿中國說事兒，對中國的抗疫成效，以及中方為國際抗疫合作的貢獻，國際社會自有公論。」

耿爽說，「一段時間以來，美國政府罔顧事實，企圖推卸自身抗疫不力的責任來轉移視線，來甩鍋追責。這種做法抹殺不了中國人民經過艱苦努力取得的抗疫成果，只會暴露美方個別人的企圖用心，以及他們自身存在的嚴重問題。」

至於美方提出「追責」問題，耿爽表示，「我們以前也多次說過，病毒是人類共同的敵人，中方也是病毒的受害者，而不是病毒的同謀。受害者同病相憐，他們應該團結協作。」耿爽指出，美國個別人應該清楚，他們的敵人是病毒，而不是中國。

耿爽最後表示，面對重大的公共衛生危機，國際社會需要我們攜起手來，而不是製造各種名目去拆別人的台。「美方也必須清楚，疫情當前大家應該同舟共濟，這時候拆別人的台，最終也將拆除自己的台。」

(中時電子報)