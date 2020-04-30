新北市長侯友宜，今天視察金山區商圈及市場防疫作為。他指出，五一連假是新冠肺炎疫情是否趨緩的關鍵期，除瞭解區公所針對連假人車流管制計畫，慰問因確診個案到訪，生意大受影響的店家及攤商，也到磺港漁港突擊訪查漁船作業，有無落實防疫機制，確保連假期間各機關繃緊神經，加強防疫。

侯友宜表示，三月間，傳出有兩名遊歐婦人及中央公布案268工作室老闆，曾到金山老街遊玩或品嚐肉羹麵，雖然區公所第一時間連續兩次加強消毒，以安定民心，老街生意仍大受影響。但目前若疫情持續穩定，市府將以積極態度調整防疫步伐，在防疫優先前提下積極行銷觀光地區，盼振興經濟，在後新冠肺炎時期尋出路。

針對金山區具百餘人、最大外籍漁工工作地磺港漁港，侯友宜特別突擊訪查漁船作業有無落實防疫機制，在區公所、市府漁業處及漁會強力宣導下，加上磺港安檢所落實進出港人員管控檢查，港區漁工皆配合防疫規定，確實避免形成防疫破口。

侯友宜強調，「防疫只有過，沒有不及」，市府各機關作好準備，積極作為、超前部署，並透過加強大眾防疫意識，與民眾攜手共同抗疫；而在這五一連假關鍵期，第一線區公所務必掌握區內人車流易聚集點，即時監控，視現地狀況即時介入管制及應變。

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(中時電子報)