新冠肺炎疫情稍緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，目前有在研議放寬管制，但已有業者爆料，經立委王定宇和行政院、衛福部協調，若五一連假結束後，疫情若沒有擴大，將「超前部署」解除舞廳酒店禁令。

林姓舞廳業者在臉書上指出，業者為了防疫，都可以配合政府政策，關閉舞廳和酒店，但小姐轉到一般KTV、小吃部和汽車旅館賺錢，四處流竄反而造成社會隱憂；該業者說，沒有合法的業者生意興隆，恐造成黑道勢力重組的治安隱憂。

業者說，自己是正常繳稅、合法的公司，配合政府管控政策，但旗下要照顧一百多名員工，地租一個月將近80萬，且從來沒有發現確診的客人，為甚麼必須長期停業？他痛批，「這到底是甚麼政策？」

業者無奈表示，當看到電視台跑馬燈指陳時中認為要停業到6月底才會適度開放，認為政府根本不顧百姓生活，是官逼民反。他也嗆說，假如到時真的沒飯吃，他就要串聯同業站出來反陳時中，並要求王定宇幫忙協調。

業者抱怨文的尾端，最後也補上最新進度，指稱王定宇已於29日來電說明，和行政院、衛福部長協議完成，若五一連假結束後，疫情若沒有擴大，將解除舞廳酒店禁令。針對業者爆料，王定宇表示，「我不了解這事情喔」。

林姓業者在臉書上爆料，五一連假結束後將解除舞廳酒店禁令。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)