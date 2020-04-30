柯文哲今（30）日在北市災害應變中心舉行嚴重特殊傳染性肺炎擴大管制兵棋推演，針對交通管制、民生物資與醫療資源等等23個議題進行三階段推演，柯文哲表示，病例數不同，管制範圍也不同，他自己是不贊成封城演習，但「計畫還是要寫好擺在桌上」、如果情況有變隨時使用。

柯文哲指出，防疫兵推有兩個思考邏輯，邊境阻隔與內部控制，根據疫情的嚴重程度不同，也會有不同的防疫措施做出應對，舉例來說，現在的這個疫情程度，學生是戴口罩上課，如果再嚴重一點就應該要停課；或是醫院有多少病人、該怎麼運作，若病房不夠又該如何處理，都是需要思考的問題。

對於記者提問，是否持續設置口罩販賣機？黃珊珊表示，目前販賣機運作，因議會有要求市府做效益評估，目前試辦階段，以這兩周作統計，信義區大概都賣600多份，其他像文山區跟萬華區大概都各賣300多份，維持一定的販賣數量，機器本身沒有太多的問題，現在就看試辦販賣的結果。

針對外界質疑，目前病情已經趨緩，北市目前才舉行擴大管制兵推，時間上是否有點晚？柯文哲表示，世界各國疫情都還很嚴重，如果有病例移入，還是有可能爆發，台灣還是要自己設防。

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(中時電子報)