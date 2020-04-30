新冠肺炎疫情持續影響就業市場，許多公司開始出現放無薪假減班休息、解僱等對策。面對就業市場的動盪，勞動部針對企業、勞工祭出多項紓困方案，但對身心障礙員工而言難以適用，心路基金會呼籲，不如補助雇主勞健保，才能增加雇主持續聘僱意願。

勞動部目前祭出如「充電再出發」訓練計畫，最高補助1萬8960元訓練津貼；「安心就業計畫」則提供半成薪資差額；「安心即時上工」則提供公部門工作機會、最高月領1萬2640元。

心路基金會3月起陸續獲知過去服務過的身障員工被減班甚至是被解僱，而身障勞工的就業型態多以兼職為主，其職種又以服務性質的餐飲、賣場居多，是此波疫情影響最為劇烈的產業之一。當企業面臨不得不裁員或減班時，通常身障勞工會優先被考量。期待大環境在防疫之於，企業除了繼續支持弱勢身障勞工的就業權益，也能配合相關政策，讓身障勞工更安心。

心路基金會表示，曾雇用過身障勞工的知名餐飲業者與連鎖超商業者都紛紛表示，大部分的身障勞工都很認真、很努力的。此波疫情不只衝擊到勞工，也對企業造成不少的損失，深知企業經營不易，但仍盼望企業若能適時地調整職務內容，以及政府能提供更直接的補助，如防疫期間的勞健保自付額補助等，保障企業的同時也保障身障勞工，定能更加落實對弱勢身障勞工的照顧。

(中時 )