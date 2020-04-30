台北城市科大資管系大三學生透過電商實習完成飾品創業夢，校方今天辦理成果發表會，「小老闆」之一的曾允綺(右一)正在向學妹介紹網路商店「eDESEAR」的品牌故事，學妹聽得津津有味。（台北城市科大提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎疫情重創經濟，因民眾不敢出門在家購物反而帶動電商平台的宅經濟，第一季網路購物平台業績爆量「疫」軍突起。台北城市科技大學預見電商人才前景看俏，攜手「締盟」產學合作，今年有4位學生在業師與學校課程的輔助下完成飾品創業夢，正式晉身為「小老闆」。

台北城市科大資管系大三生李亭萱難掩興奮之情，她說：「籌備多時點滴在心，店名『eDESEAR』就是啟動希望之意，期盼從創業帶來人生第一桶金」。

今年受新冠肺炎疫情影響，電商平台因疫情而表現亮眼，龍頭電商平台甚至一舉釋出300個職缺，搶業績更搶人才。早已預見宅經濟會蓬勃發展，城市科大資管系多年前攜手「締盟」產學合作，成立跨境電商育成基地，導入業師教導實務知識，培育學生電商專業並進而輔導學生創業。今年端出成果發表，資管系李亭萱、曾允綺、吳兪萱、陳嬿朱等四位學生將開飾品網路店，邁向創業之路。

台北城市科大資管系大三生李亭萱表示，在學校安排下到締盟工讀實習，激發出網路創業的興趣。除了學習商品上架、文案撰寫、顧客管理，及學習到依照各通路特色製作不同的商品圖，以搏得消費喜愛，並因此漸漸了解品牌經營的基本功，而且找到其他三位同好，一頭栽進飾品創業領域。

為了做好市場區隔，李亭萱等四位創業夥伴先就台北市的士林區、中山區、大同區等飾品實體門市進行半年多的市場調查，最後決定以文青風的飾品為主，以客製化與特殊性的耳環、項鍊作為主打商品。初期與馬來西亞僑生手作設計，未來還將規畫手作專區，教導消費者自己動手做，甚至引入搭配飾品的風格服飾。

李亭萱說，商店名稱取為「eDESEAR」（伊蒂希婭），西班牙語代表「希望」，即為 「啟動希望之意」，讓每個人都能得到希望發生的人事物。5月中旬網路開店正式營運，她坦言心情有點緊張，也期盼藉由這次電商職能的磨練機會為自己存下第一桶金。

曾允綺表示，到締盟實習後先學習商品上架，原本以為上架只是把商品圖上傳到電商平台很簡單，後來發現不同的平台要有不同的特色，有很多細節工作要注意，剛好將實習過程的學習心得應用在電商創業小店上。

城市科大資管系主任曾智仁表示，為了打好學生的創業基礎，系上已建置「電子商務」系列、「創新與創業管理」基礎理論課程。透過課程設計、研究計畫、專題製作、實習、競賽等學習項目，提供學生創業知能之養成。近4年來與締盟產學課程，成立跨境電商育成基地，還辦理高中職「電商小老闆營隊」活動，並輔導學生創業，讓學生擁有一張跨入電商產業的入門票。尤其，李亭萱等四位學生創業的網路商店「eDESEAR」，不只在台灣的電商平台開店，更在企業的協助下同步在新加坡、馬來西亞、印尼與泰國同步展店，將觸角拓展到新南向的國家。

締盟總經理石鴻斌表示，企業走得快，且期待減少教育訓練時間，因此學生在校期間就能先學好企業務實的即戰力，對企業、學生、社會都是好事。尤其，電商不是開網站賣東西而已，至少要經過40、50個步驟。台灣有35個大型電商公司、類型多元，需要跨領域人才，包括語言、法規、貿易等。只要學生把專業能力學好，企業端一定搶著要，想創業也不是難事，未來期盼每年輔導1-3組以上的優秀學生創業。

(旺報 )