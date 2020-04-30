攤商配合防疫，市場內的餐飲業者，也在用餐區加裝壓克力透明板，避免近距離接觸。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

「雖然疫情趨緩，不少人開始忘記要戴口罩，這是讓我們比較憂心的」，花蓮市長魏嘉賢今到傳統市場巡視，提醒到市場採買的消費者不要因為台灣連續零確診就掉以輕心，要繼續維持戴口罩的習慣。明天五一連假，將會用預錄防疫談話在市場播放，提醒大家戴起口罩。

魏嘉賢由市場管理所所長邱信都陪同，到重慶市場視察，一早採買民眾不少，絕大多數人都戴上口罩。重慶市場自治會副主委林永豐說，重慶市場有274攤，防疫期間有做隔板，攤商全部戴上口罩，他觀察消費者也有8成會戴口罩採買，只有少數長輩可能因為戴口罩太悶熱而沒有戴口罩。

魏嘉賢看到有些消費者沒戴口罩，也立即趨前勸導。「市場禁不起一次的疫情」，他表示，市場人潮聚集處，忘記戴口罩是相當令人憂心，個人若未能做好防疫的措施，恐怕會造成群聚感染風險，因此唯有載口罩，才能夠保護自己。

市場攤商都落實戴口罩，且熟食及餐飲業者還特地設置壓克力透明遮罩，避免食物被污染，且在用餐的位置加裝透明隔板，消費者用餐時可以避免感染的風險。

為提醒攤商及消費者建置正確防疫觀念，魏嘉賢錄了防疫的談話，會在傳統市場播放，而接下來就是3天連假，魏嘉賢說千萬不能鬆懈，多洗手、戴口罩、保護自己與他人的安全。

(中時 )