中華電(2412)今(30)日舉辦法說會，首季營收相較去年同期衰退，主要是因為新冠肺炎疫情衝擊行動市場所致，單季每股獲利1.07元。

中華電第一季合併營收481.5億元，年減少6.2%，單季行動通信業務營收為225.4億元，減少7.9%，主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、VoIP服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致，網際網路業務營收為75.1億元，與2019年相比持平。

中華電第一季營業淨利為105.3億元，年增加1.2%，營業淨利率為21.9%，歸屬母公司業主之淨利為83.2億元，減少0.4%，第一季EBITDA為193.5億元，較2019年同期增加1.0%，EBITDA margin為40.19%，2019年同期為37.33%，每股盈餘1.07元。

中華電表示，受新冠肺炎影響，2020年一開始即充滿挑戰，中華電以既有優勢因應危機，並持續站穩市場領先地位，即便疫情對企客業務及國際漫遊營收造成衝擊，但在MOD及新興業務中則看到成長契機，MOD第一季客戶數及營收均較去年同期成長，以208萬的客戶數基礎，持續成為台灣最大的影音平台。寬頻業務則持續鼓勵用戶升速，截至三月底，300Mbps以上客戶數較去年同期成長82.6%，預期未來將持續成長，此外，資通訊業務因自有產品服務成長，亦帶動經常性營收持續增加。

中華電進一步表示，由於全球新冠肺炎疫情仍不斷發展，中華電盡其所能確保員工及客戶的健康及安全，除了密切關注疫情變化，也同時專注發展帶動業務成長的策略，並善用核心優勢以維持市場領導地位。

截至2020年3月底，中華電行動電話客戶數為1101萬，較去年同期增加4.0%。

(時報資訊)