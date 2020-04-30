新冠肺炎疫情肆虐全球，腦筋動得快的業者在網路銷售新冠肺炎紀念幣。由於網站名稱及網頁配色圖案與白宮相似，令不少人誤以為白宮發行新冠肺炎紀念幣。

香港經濟日報網路報導，白宮禮品店（WhiteHouseGiftShop.com）網站以每枚125美元的價格出售新冠肺炎紀念幣，並打促銷旗號減價至100美元，並表示其收益將全數捐贈。紀念幣的正面，是覆蓋新冠肺炎病毒的世界地圖，背面則是白宮發言台。

事實上，新冠肺炎紀念幣並非由白宮製造，而該網站也與白宮無關。不過，由於網站使用的配色圖案與白宮網站相似，並於頁頂放上了白宮的標誌，令不少人誤會。該網站由美國特勤局創立，但於2013年已歸由私人所有。

美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）便誤會了，以為美國總統川普出售新冠肺炎紀念幣。他在推特發文，指如果白宮禮品店要生產價值100美元的新冠肺炎紀念幣，可以確信川普能夠利用《國防生產法》製造醫護人員迫切需要的手套、防護服和口罩。

(中時 )