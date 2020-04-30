宏達電(2498)今日(30)宣布，VIVE Sync－VR遠程協作和虛擬會議平台將提供免費Beta版，一般企業和員工均可使用，VIVE Sync是專為企業而設計，主要是在提高跨團隊溝通和生產力，是一種安全且操作簡便的VR遠程協作工具，允許內部和外部團隊在虛擬空間中聚會。

宏達電VIVE內容開發與製作副總裁David Sapienza表示，與任何其他溝通工具或媒介不同，VR所創建的擬真環境，可以深度連結遠程團隊及員工，就像在同一個房間中一樣，另外，VIVE Sync使世界各地的同事和合作夥伴可以在共享的虛擬空間中進行互動與溝通，從而提高生產力，協作和團隊合作默契，未來的工作型態正在迅速變得更加全球化及零距離，而VR虛擬實境是成功實現這一新型態所需的解決方案，相信透過像VIVE Sync這樣的應用平台，將可協助那些遠程工作的團隊提升合作效力與生產力。

根據蓋洛普(Gallup)所提供的「美國勞動力現況」報告，遠程工作正迅速成為新常態的一部分，該報告指出，有43%的員工固定會有一段時間處於遠程工作型態，而有37%的員工願意為了能擁有彈性的工作型態和遠程辦公而換公司，但Future Workplace和Virgin Pulse的「工作連結調查(The Work Connectivity Survey)」發現，遠程工作人員更有可能因為寂寞而選擇離職，而43%的員工表示，更多的面對面工作時間將有助於他們與團隊建立更深的關係。

宏達電表示，VIVE Sync同時支援多達30位與會者，使用者能夠舉行內部創意會議、線上課堂討論、虛擬新聞發布會，甚至遠程銷售展示；此外，參與者可以創建屬於自己的個性化3D虛擬人像，透過全身追蹤技術，參與者的虛擬化身可表達他們的實際肢體語言，向同事展示他們的全神貫注，VIVE Sync還支持Tobii眼球追蹤技術，以便與虛擬同事或客戶進行更自然的互動，捕捉參與會議者的目光，使會議栩栩如生，使用者若使用VIVE Pro Eye頭戴式顯示器即可利用其眼球追蹤功能達到這項如真實面對面互動的感覺。

目前將提供免費的VIVE Sync Beta版供企業與員工使用，企業將可以使用的功能包含個人語音筆記、會議桌和會議廳形式、兼容VIVE生態系各種設備、整合支援OneDrive功能、3D物件展示、3D繪圖、3D虛擬人像設計、擴展的硬體相容性、開放個人電腦PC使用者同步參與、召集人控制權以及記錄會議。

(時報資訊)