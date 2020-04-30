因疫情持續延燒，根據調查已有約4成民眾的收入受到疫情影響，台灣之星為了紓困生活經濟、加上一年一度51勞工節及母親節即將到來，台灣之星有感全台灣所有勞工及媽媽的辛勞，今(30日)宣布分別推出專屬優惠方案感恩回饋，其中勞工專案更是流量、網速加碼放送，要攻佔全體勞工及所有媽媽的心。

(1)紓困挺勞工！網路門市限定「月租$149振興方案」：即日起至5／1(五)23：59前於台灣之星網路門市申辦月租$149資費，流量、網速通通加倍送，享10Mbps上網吃到飽、網外／市話100分鐘免費。

(2)母親節限定！寵媽咪「買大送小」三重優惠：因應母親節及回應前年搭上「499雙飽方案」列車的廣大用戶因合約即將到期所衍生的申辦需求，台灣之星祭出限定優惠方案，凡於2020／5／1(五)起至2020／5／31(日)期間至台灣之星全台實體及網路門市申辦月租$799起資費方案，精選多款商品1＋1只要$0外，再給雙11吃到飽資費，提前半年享有$188吃到飽資費的申辦資格；還有多款明星商品單購下殺最低1折起，買再送影音加值服務1個月免費；5／1起首10日限定，至台灣之星全台實體門市申辦任一月租型資費即可參加抽限量foodpanda美食金，一次滿足你的多元送禮需求，送禮送到心坎裡！

由於疫情持續延燒、衝擊整體經濟，導致勞工生活負擔更加龐大。台灣之星今(30日)透過Facebook官方粉絲團直播公佈網路門市限定「月租$149振興方案」，相較去年資費內容，今年資費價格不變，免費上網傳輸量從去年的5GB增加至10GB、超量後網速從去年5Mbps提升至10Mbps，通通翻倍送；語音更從去年的網外送20分鐘升級為網外／市話爆送100分鐘，即日起至2020／5／1(五) 23：59前皆可於台灣之星網路門市申辦，希望讓所有勞工有感受惠，減輕生活負擔。

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