穎崴科技違反重訊申報遭處違約金1萬元 16:542020/04/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（30）日表示，針對穎崴科技公司（6515）違反重大訊息申報規定處以新臺幣一萬元違約金。 穎崴科技於109年3月13日接獲民事訴訟函，因該訴訟案係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第2款暨第43款所稱重大訊息，穎崴公司未依規定於期限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣一萬元之違約金。 (工商 ) #穎崴 #違約金 #櫃買中心 #申報 #重大訊息 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢櫃發重大訊息：負起應負之責任 17:532020/04/26 財經 進泰、瑞基、合一 4/28起預收款券 18:442020/04/27 財經 《店頭市場》進泰、瑞基、合一 28日起預收款券 09:092020/04/28 財經 櫃買、勤業眾信5/4合辦線上說明會 10:202020/04/29 財經 英格爾未於限期內重行公告108年財報 自5/4停止買賣 17:252020/04/29 財經 熒茂、巨虹兩檔股票自4/30起預收款券 18:222020/04/29 財經 前進櫃買市場說明會 5月4日登場 04:102020/04/30 證券．權證 英格爾 5／4起停止買賣 04:102020/04/30 證券．權證 「櫃買市場業績發表會」5月盛大登場 10:242020/04/30 財經 櫃買與日盛證5/5合辦線上投資人講座 15:002020/04/30 財經 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 糗！退撫基金大虧逾600億 代操業者佔7成責任 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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