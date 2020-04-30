櫃買中心今（30）日表示，針對穎崴科技公司（6515）違反重大訊息申報規定處以新臺幣一萬元違約金。

穎崴科技於109年3月13日接獲民事訴訟函，因該訴訟案係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第2款暨第43款所稱重大訊息，穎崴公司未依規定於期限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣一萬元之違約金。

(工商 )