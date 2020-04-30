立法院正推動修法，將民法成年年齡下修至十八歲。立委鍾佳濱30日在立法院司法法制委員會質詢時要求，法務部應與教育部、勞動部合作，盤點18～20歲青年就業、就學人數及年收入狀況，先有先瞭解人口概況、做好影響評估方能進行逐條檢討。

鍾佳濱指出，並非所有涉及成年概念法條皆使用「成年」一法律用語，經統計目前有81部法規使用十八歲或二十歲的數字類用語，有154部法規使用文字類用語，以成年、未成年、行為能力、能獨立以法律行為負義務等用語呈現。

鍾佳濱說，同為文字類法規，概念不同。例如所得稅法和軍人撫卹條例，是考量未成年人無謀生能力，給予特別照顧；民事訴訟法則是能獨立以法律行為負義務的訴訟能力。

鍾佳濱詢問，民法修正若是影響涉及人民撫卹權益、年金給付、保險給付、補助救助等影響人民生存權利的法規，行政院是否有統合各部會，做好影響評估？他並要求法務部與與教育部、勞動部合作，盤點18～20青年就業、就學人數及年收入狀況，唯有先瞭解人口概況、做好影響評估方能進行逐條檢討。

至於數字類用語，鍾佳濱要求，法務部應與行政院盤點，各部會主管含有「二十歲」用語之法律，趁此機會一併檢討。例如十九歲青年警專畢業通過特考可以擔任警察，但未滿二十歲不能擔任保全人員，也不能在公有市場攤位擺攤，不能擔任證券業務人員，不能成為農漁會會員，不能成為教育會會員。更有甚者，受暴少年離開機構要自立更生時，因未滿20歲，無法簽訂租屋契約，也無法開設銀行帳戶，因為職業選擇受限，易陷入高風險生活形態，直接影響弱勢青年生存權。

對此，法務部次長陳明堂回應，行政團隊已經提升處理層級，由行政院羅秉成政委出面統籌檢討，各部會主管法條之影響評估與後續修法計畫，會在兩週內向司法法制委員會提出報告。

(工商 )