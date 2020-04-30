嘉義殺警案鄭姓兇嫌今獲判無罪，理由是犯案當下受精神疾病影響，無辨識行為能力，這樣的判決見解已非首例，同樣發生在嘉義的砍殺護理師案，犯嫌遭依殺人未遂罪起訴，嘉義地院也是認定受精神疾病影響，判決無罪，當時就引發爭議。

王姓婦人在台中榮總嘉義分院照顧丈夫，2018年5月25日當晚7時許，她突然持水果刀衝進治療室，朝值班的蔡姓護理師猛砍6刀，蔡女急救後撿回一命。司法偵審期間，王婦均供稱不記得案發經過，醫院鑑定她因長期照顧失能丈夫，患有嚴重焦慮、憂鬱、被害妄想。

嘉義地院認為，王婦因受病情影響，犯案當下精神崩潰，陷入暫時性解離狀態，意識不清，才會做出喪失理性的嚴重暴力行為，因此判她無罪，施以監護3年，檢方上訴後，台南高分院駁回確定。

另起相似案件發生在2013年1月14日下午，吳姓男子在台北市士林區持刀刺殺1名日籍女子，女子身中6刀，送醫後保住一命。吳男被逮後，向檢警供稱他腦袋長期有個聲音逼他殺人，那個聲音有時會害他肚子痛、皮膚癢、盜汗、嘔吐等，他不想再抵抗，才會殺人，強調自己沒病。

經醫院鑑定，吳男符合思覺失調症的病徵，士林地院認為他因精神病發，產生幻聽、思想抽離等症狀，致不能辨識其行為違法，無刑事責任能力，判他無罪，施以監護5年，高院認同士院見解，駁回上訴確定。

這2起判例的被害人幸運大難不死，但檢察官都認定犯嫌是「殺人」行為，依殺人未遂罪起訴，雖然2名犯嫌受精神病影響的態樣不完全相同，但法官判無罪的理由，與嘉義殺警案幾乎一樣，都是犯案當下致無辨識行為的能力。

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(中時電子報)