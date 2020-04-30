美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）以平易近人的形象，多次在白宮疫情記者會上向民眾解釋疫情與防疫措施，不僅被全美票選為最受信賴的人物，在台也素有「美版陳時中」之稱。但美媒「新聞週刊」（Newsweek）報導指出，佛奇領導的NIAID曾資助目前正處於病毒起源風暴圈核心的武漢病毒研究所內科學家，該研究所因進行風險極高的新冠病毒研究而受爭議。

報導指出，NIAID去年資助中國科學院武漢病毒研究所及其他機構的研究員從事蝙蝠冠狀病毒的「功能增益」（gain-of-function）研究。在NIAID支持下，美國國家衛生研究院（NIH）承諾6年間撥出370萬美元用於包括增加冠狀病毒功能性的研究。此外，已有另一項5年期的蒐集及研究蝙蝠冠狀病毒的研究，經費同樣為370萬美元，該項計畫已於2019年結束，與前述計畫合計花費740萬美元。

功能增益的研究涉及在實驗室對病毒予以加工，以探索病毒感染人類的可能性，不過在此類研究中，仍有病毒意外流造成大流行的風險，早已飽受來自科學家之間批評。美國情報單位指出，據信出於蝙蝠身上、並造成當前全球大流行的新冠病毒，就在上月傳出可能是出於武漢病毒研究所外洩，但事後才依據現有證據，確認為自然演變。

對此，佛奇並未回覆媒體置評請求。而NIH則表示，人類多數新興傳染病病毒都來自野生動物，這對美國及全球公共衛生及生物安全都是重大威脅，就像2002年至2003年的SARS，以及當前新冠病毒所顯示的一樣…科學研究告訴我們，沒有證據顯示病毒是從實驗室中製造出來。

(中時電子報)