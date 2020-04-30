民進黨全國黨代表及各地方黨部主委選舉5月24日投票。但因受新冠肺炎疫情衝擊，不僅場地借不到，選務人員招募不如預期；據了解，雖然各縣市已逐漸解決場地問題，但是光是場地費比以往多出四、五十萬元，成本驚人，縣市黨部也要找黨中央「紓困」去。

據了解，由於各縣市黨部在場地租借問題上已陸續解決，加上疫情日漸趨於穩定，可望如期辦理選舉。

黨政人士指出，以往民進黨職選舉，多以租借學校作為投票所，成本低廉，往往幾千元就可以搞定，但是這次因為新冠肺炎攪局，因此以往同意租借作為投票場所的學校，這次都不願租借，再加上選務人員招募狀況不佳，黨內憂心，這次黨職選舉可能延期。

不過這些問題，各縣市黨部最近已逐漸解決；黨政人士指出，以新北市為例，今天新北市黨部已和餐廳、宫廟業者簽訂合約，十個選區投開票所部分設在一些知名連鎖餐廳，例如土城海霸王、三重海霸王等，宮廟是選在澳底仁和宮等。

黨政人士指出，之前疫情比較嚴重，願意付錢還是有很多地方不願意承租，是最近疫情趨緩，商家才點頭，但是這次租借一個場地，約四、五萬元不等，光是場地費就比以前多出四、五十萬元，黨中央已請各縣市黨部回報。

黨政人士強調，目前疫情穩定，朝著照期程進行的可能性很高，防疫上擬定的防疫計畫，也有做備案，若疫情嚴重，會移到戶外舉行。

(中時 )