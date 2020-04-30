台北市未打造智慧城市，正是在Smart Taipei網站對外公告徵案，從即日起至5月29日止，廠商可依專區徵案需求撰寫提案書，通過評選的業者可進行實驗性質試辦計畫，北市也規畫從安防、建築、交通、教育、健康、環境和經濟7大項目徵案，預估總共會有22個項目廠商。

北市資訊局指出，徵案項目很多元，如智慧教育結合目前的疫情，會希望校門口有「即時體溫感測系統」，只要感應學生證點名就能同時記錄學生體溫，比紅外線熱顯像儀更便利；智慧建築的部分，社會住宅也將結合智慧電表數據，提供住戶節能建議，達到高效能的省電效率。

北市資訊局表示，各領域由相關主政單位、資訊局、智慧城市專案辦公室以及外部專家組成，共同協助由上而下（Top-Down）政策的規畫與執行，並扣合由下而上（Bottom-Up）創意提案相互串聯，同時盤點各領域現況、前瞻未來願景，以形塑「台北市智慧城市未來規畫藍圖」。

「智慧城市1＋7領域」的需求項目徵案期程從4月30日至5月29日為止，在Smart Taipei網站上的徵案專區（https://smartcity.taipei/posts/80）公開，廠商業者可依案件需求撰寫提案書並寄至信箱，徵案結果計劃於6月22日公告，並在8月31日前完成合作契約簽署，簽約後廠商即依各試辦案期程進行建置與實證，專案結束後進行機會評估，後續將討論是否可擴大辦理。

(中時 )