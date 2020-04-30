家住竹南的8旬侯姓失智老翁，日前獨自由家中外出，在竹南鎮公義路及香山交流道路口徘，險象環生，竹南警分局大同所員警獲報趕往現場保護老翁，聯繫老翁女兒前來帶回，對員警熱心照護感激萬分。

苗栗縣警竹南分局大同所警員曾俊嘉、劉軒豪，日前接獲民眾報案稱，有一老翁獨自行走在竹南鎮公義路與香山交流道路口內側車道上，非常危險，員警趕往現場找到該名老翁，員警連忙將將老翁扶往路邊安全處，利用侯姓老翁手機連絡女兒到派出所。

侯女表示，父親已經84歲，有失智情形，外出後總會忘記返家路，感謝熱心員警及民眾之協助，以後會更加留意父親行蹤。

竹南警分局提醒民眾，多加關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，自109年起，為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，苗栗縣警局推動指紋建檔工作，主動宣導曾有迷途紀錄的長輩及家屬建立失蹤者指紋資料，以防家人不慎走失時，透過指紋建檔系統，可迅速聯絡通知家人帶回團圓。

(中時 )