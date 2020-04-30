勞工10萬元紓困貸款今天起開放申請，民眾反應熱烈，勞動部次長林明裕今天下午表示，勞工紓困貸款開辦首日，截至中午為止將近2萬7000件申辦，顯見勞工朋友有非常多需求，會視情況請政院協助，50萬個名額額滿前，若有需要樂於加碼提供協助。

勞動部開辦勞工10萬元紓困貸款，還款期限3年，首年例行由勞動部補貼，從第2起利率百分之一點八四五，評分表滿60分即可申貸，首波有合作金庫、台銀等21家銀行受理申辦。

林明裕說，勞工過去12個月內有勞保投保紀錄，1個月給10分，6個月就達60分核貸門檻；若投保薪資級距在2.38萬元以上，也可給十分；未投保勞保的勞工，可用過去1年內的其他薪資收入作為証明，例如網拍收入跟薪水袋等。

林明裕表示，勞工貸款申辦首日，截至中午線上申辦有25739件，臨櫃申辦1200餘人，預估整天申請人數將達5萬人，若申請情況踴躍超過預期，將會評估加碼辦理，下周會持續觀察申辦情況。

行政院政務委員龔明鑫說，勞工小額紓困貸款主要是提供小額周轉金，還是要償還，是否加碼還要看需求評估，可能下周會比較明朗。

(中時 )