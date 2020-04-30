美國總統川普再喊救市無極限，激勢美股衝衝衝，亞洲主要股匯市全部紅通通，台股一度攻上萬一大關，新台幣也飛天飆漲，盤中最高勁揚2.31角之多，終場雖收斂至升值1.49角，仍是逾一個月單日最大升幅，且收在29.802元兌1美元，更創下近二年新高價，台北外匯經紀公司成交量12.61億美元。

新台幣同時收周線及月線，累計一周升值2.78角或0.93％，為近二個月單周最大漲幅，且周線連四升。4月累計則是升值4.52角或1.52％，創6個月來單月最大升幅，且月線連二漲。外匯交易員指出，美國卯足洪荒之力救市，激勵美股大漲，帶動全球股市一起衝，反觀美元應聲走弱，亞洲主要股匯市普天同慶，台股大漲近220點，收在萬一邊緣，新台幣連闖29.9元及29.8元二關，最高來到29.72元。

外匯交易員說明，外資先前對台股參與較不積極，這波則是大肆匯入加碼台股，成為新台幣狂飆最大推手，還有月底出口商拋匯需求出籠，及企業投資海外資金回流仍在續消化中，新台幣升勢擋都擋不住。反觀看到2字頭就興奮的進口商及散戶，撿便宜買盤也不少，再加上老大（央行）基於穩定匯率，不樂見漲太兇，尾盤擴大出手調節，使得升勢大受壓抑。

(工商 )