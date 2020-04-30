王陽明和蔡詩芸去年聖誕節喜迎女兒，兩人近日拍攝《Marie Claire 美麗佳人》時尚雜誌5月封面，談及迎接第一胎女兒到來，看起來冷酷嚴肅的王陽明，瞬間變成了溫柔的淚人兒，伴隨緊張與興奮感，一生只有這麼一次。他說：「我當時身上掛了三個Go pro在產房裡超級緊張，當女兒出來的時候，是我先看到的，聽到小孩的哭聲跟老婆的聲音，我也一直在流眼淚，那種感動是無法形容的，感覺真是個奇蹟。」

過去兩人曾分開一段時間又復合，2015年結婚至今邁入第五個年頭，去年四月底時傳出懷孕，但直到蔡詩芸身體狀態穩定後才證實懷孕。回憶生下女兒那瞬間，蔡詩芸表示「我當時也迷迷糊糊的，當小孩抱在手上的時候，我就一直和身邊的人說，It’s my baby！It’s my baby！一直在哭，一瞬間我覺得好溫暖，好真實。」也說到懷孕期間很辛苦，「但是最後看到她笑臉，感覺一切都值得了。」王陽明接著說：「女兒是我們的Precious ，什麼都比不上她走進我們的人生裡。」

過去兩人總認為維持幸福的相處模式，「在有限度的自由下，給對方相對舒適的空間。」且信任往往是靠著兩方的「自律」而存在的，蔡詩芸透露「有了孩子後更加確定這點，我們都是喜歡自由的人，婚姻是一種承諾，但我們把靈魂交給彼此，很多不是表面看到的，他給我完整安全感，我很感謝他」。

至於在女兒的成長教育上，蔡詩芸說：「她的人生要讓她自己做決定。不過Katiya在我肚子裡面的時候，聽到音樂就會有反應，我想她應該很有機會成為音樂工作者或是歌手之類的」，王陽明則笑說「有可能成為運動選手，因為她現在非常好動，腿也像我一樣很長」。

王陽明和蔡詩芸期望愛女「自己人生要讓她自己做決定」。（Marie Claire 美麗佳人提供）

王陽明和蔡詩芸去年喜迎女兒到來，回想當下兩人仍相當感動。（Marie Claire 美麗佳人提供）

王陽明和蔡詩芸婚後五年仍然感情甜蜜。（Marie Claire 美麗佳人提供）

王陽明和蔡詩芸分享維持幸福秘訣。（Marie Claire 美麗佳人提供）

(中時 )