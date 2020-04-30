新冠肺炎疫情使得民眾防疫意識抬頭，有業者研發檸檬代謝酵素，詢問度頗高。（柯宗緯攝）

新冠肺炎持續肆虐全球，在疫苗及解藥研發的空窗期，耳鼻喉科醫師陳豐源建議，可藉食補提升自我免疫力，有業者研發檸檬代謝酵素，因富含維生素，可大大提升人體保護力，多吃不僅抗疫還可強身，近來詢問度也蠻夯。

陳豐源指出，體外的防疫如戴口罩、噴酒精、盡量不往人群多的地方聚集等，本身的自體免疫力更是來的重要。如何增強自身免疫力，建議從飲食下手也是一大良方。

陳豐源直說，現在防疫期間提升免疫力最重要的三個法寶就是，充足的睡眠、適當的運動、良好的飲食習慣。自己在看診時也都會提醒民眾可以多補充含維生素 C 豐富的水果，因為維生素 C 是很好的抗氧化劑，可助增強免疫系統的反應能力。

生機飲食店龍頭聖德科斯南區顧問葉翰曉表示，因疫情持續擴大，不少民眾從飲食習慣開始改變， 提升保護力，在該門市就能找到有機食品像有機蔬果、天然營養品等。

葉翰曉提到，許多民 為了提升自身保護力而選擇購買從食物中萃取的維生素 C 產品。他舉例，近期門市推出檸檬果膠代 謝酵素，不僅能促進新陳代謝，也提升了自體保護力。近兩個月整體業績更上升10％至15％。

檸檬代謝酵素品牌經理林雨蓁指出，門市定期舉辦防疫講座，教大家如何選對的食材，加強食安認知，吃出健康。攝取增強保護力的優質蛋白質、兩種高維生素C及植物多酚，對人體提升保護力在這段對抗新冠病毒期間有正向的作用，並藉此機會調整飲 食習慣，減少糖分的攝取，讓身體能減少負擔。

(中時 )