楊金龍：央行小規模營業人紓困 29日已送件已破萬 17:342020/04/30 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央銀行總裁楊金龍（如圖）30日在「中央銀行專案融通小規模營業人，信保基金、信合社、合作金庫三方合約簽約典禮」致詞時表示，28家公民營銀行4月20日開辦小規模營業人紓困貸款，截至29日，短短八個交易日，透過信保基金保證的核保件數已高達7 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 800件，「不過信保基金董事長剛剛告訴我，到今天中午，已經突破一萬件」，保證金額也超過37億元。（張鎧乙攝） 央行總裁楊金龍今日出席央行專案融資小規模營業人的信保基金、信合社、合庫等三方合約簽約典禮。楊金龍指出，29日送件已破7800件，而截至今日中午，申請件數已經破萬件，且信保基金承保金額已超過37億元。 楊金龍指出，合作金庫及農業金庫，在信合社、農漁會信用部加入小規模營業人紓困陣容中間扮演非常重要的橋樑角色，因為這些基層金融在地生根紮實，金管會主委顧立雄也強調，希望信合社能透過「種子教師制度」，教育分社同仁，以加速推展相關紓困措施。 (中時 ) #楊金龍 #紓困 #信合社 #營業人 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞工紓困貸款 最快3天核貸 04:102020/04/28 生活新聞 彰縣紓困申請逾2億 市長設櫃台受理 01:182020/04/28 台中彰投 「今天來搬錢」邱顯智爆9千億紓困貸款這樣搞 10:472020/04/29 政治 國民黨批紓困2266 官員現場蒐證回報 11:302020/04/29 政治 公股拚紓困大小眼？顧立雄二點駁斥 15:072020/04/29 財經 紓困遭批亂象多 拚績效大撒幣？龔明鑫駁斥 04:102020/04/30 財經要聞 一銀挺勞工紓困 線上3天核貸 04:102020/04/30 金融．稅務 10萬元救急 勞工貸款今開辦 04:102020/04/30 生活新聞 藍點破5缺失 酸紓困方案2266 04:102020/04/30 生活新聞 勞工紓困貸款 一銀鳴槍起跑 09:022020/04/30 財經 財經熱門新聞 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 糗！退撫基金大虧逾600億 代操業者佔7成責任 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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