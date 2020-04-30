800件，「不過信保基金董事長剛剛告訴我，到今天中午，已經突破一萬件」，保證金額也超過37億元。（張鎧乙攝）

央行總裁楊金龍今日出席央行專案融資小規模營業人的信保基金、信合社、合庫等三方合約簽約典禮。楊金龍指出，29日送件已破7800件，而截至今日中午，申請件數已經破萬件，且信保基金承保金額已超過37億元。

楊金龍指出，合作金庫及農業金庫，在信合社、農漁會信用部加入小規模營業人紓困陣容中間扮演非常重要的橋樑角色，因為這些基層金融在地生根紮實，金管會主委顧立雄也強調，希望信合社能透過「種子教師制度」，教育分社同仁，以加速推展相關紓困措施。

(中時 )