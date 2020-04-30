偶像女團養成節目《菱格世代DD52》首席導師潘瑋柏，首次錄影時表示，因為評選這麼多女生對他來說也是第一次，所以早就準備好墨鏡來掩飾他的情緒，沒想到設定好的高冷導師看評選時完全破功，忍不住拉下墨鏡想看清楚選手的表演，被楊丞琳發現還自嘲是做效果。

其中又有幾位饒舌實力優秀的選手參加，包含參加過《中國有嘻哈》海選的璽樂，Freestyle battle《地下八英里》比賽出身的C.holly，選手們自創曲表演讓潘帥老師直說：「這就是我喜歡的音樂」，楊丞琳忍不住追問：「還有你喜歡的類型嗎？」

潘瑋柏延續在《中國新說唱》的導師經歷，為DD52選出「風暴黑桃」團的正選團員，主打個性與帥氣的黑桃團中有許多優秀的選手參選，楊丞琳直言：「瑋柏老師要煩惱了，這組很難選！」

不過「風暴黑桃團」成團後的演出相當出眾，不只成員們有各自的特性，團體表演時又可以展現團結大將之風，讓瑋柏老師稱讚：「每個人都是舞台上的皇后，你們是我們未來的希望！」

(中時 )