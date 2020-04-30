全球最受到歡迎的App是那一款？答案是抖音（TikTok）！如果你還沒有安裝，你就落伍了。

根據市場調查機構Sensor Tower調查統計，社交短影音App抖音，目前在全球包括在蘋果（Apple）的App Store及谷歌（Google）的網路商店Google Play兩大平台下載次數已經突破20億次，以全球人口77.7億計算，每4個人就有1位已經安裝了抖音這套App。

從統計數字來看，抖音從15億次的下載到20億次，僅花了5個月的時間，以今年第1季的統計來看，光是在App Store和Google Play上的累計安裝量超過3.15億次。

以區域來看，印度是下載安裝抖音App最多的地區，至今已下載6.11億次，占整體約30％、其次是大陸，接近2億次，約占整體9.7％，第3名則是美國，下載數量達到1.65億次，比重為8.2％。

以手機平台來看，由Google Play下載安裝超過15億次，從App Store下載約4.95億次，比重分別為75.5％與24.5％。抖音創造的營收排名大陸第1，占72.3％、美國第2，占比19％、英國第3，占比2％。

Sensor Tower表示，抖音之所以會在短時間內大量被下載使用，跟此次新冠肺炎疫情流行有關係，大多數的人留在家中避免外出，仍會透過網路社交工具彼此交流，短影音的社交成為人與人連繫溝通的新模式。

需特別注意的，資安廠商Check Point 先前發佈研究報告指出，抖音的資安漏洞能讓駭侵者簡單地以傳送文字訊息的方式，將惡意軟體傳送給受害對象。Check Point 解釋，這個漏洞稱為「SMS link Spoofing」，抖音的官方主站上有個功能可以讓用戶傳送簡訊給其他用戶，邀請對方下載App，駭客可以攔截簡訊並竄改下載連結改為惡意軟體連結，如此一來就讓駭侵者得以假冒抖音的名義發送任何簡訊給任何電話號碼。解決方法是將App更新到最新的版本。

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(中時電子報)