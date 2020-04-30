新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（30日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎確診個案，同時也是連續5天「零確診」、本土連續18天無新增確診個案。截至目前為止，國內共累計429例確診，6例死亡，，322人解除隔離。

◎有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,996人，其中585人為居家隔離對象，已採檢480人，465人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

◎指揮中心啟動「防疫新生活運動」，邀民響應防疫樂活新態度。針對防疫期間戶外活動及餐飲提供指引。希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，可以放心參與各項戶外活動。

◎新型流感藥物法匹拉韋被視為對治療新型冠狀病毒疾病具療效，日本政府近日無償提供給荷蘭、菲律賓等38國，但其中並無台灣。張上淳表示，法匹拉維是用於流感治療藥物，但對於新冠肺炎體外試驗沒有那麼理想；周志浩表示，事實上日本有徵詢過我方需求，因國內有小量儲備而婉謝日方。

◎連續「五零」。指揮中心今在記者會上發放火鶴花給媒體祝賀，還換上印有「TAIWAN CAN HELP」字樣的馬克杯，指揮官陳時中更表示，這是蔡英文總統送的。

◎陸美瑞德西韋的研究差異大，美國研究指出，使用該藥的患者恢復速度較沒用的快31%，但是大陸卻持相反意見，對此，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，大陸方面並沒有完成臨床試驗，在一個不完整實驗得到的結果，在科學上無法完全認定。

◎指揮中心證實我法國駐外人員確診新冠肺炎，陳時中表示，其在4月23日採檢，4月27日確診，依法國規定，這名駐外人員中現在法國居家隔離中。

◎台灣防疫有成，什麼樣的情況會考慮暫停記者會？指揮官陳時中表示，還沒有想到這個，也許以後先從兩天開一次記者會開始，讓大家休息一下，視情況將記者會的間隔時程拉長一點。

◎目前台灣國家口罩對每日產能達1700萬片，卻因為有立委反應不准外銷，陳時中回應，現階段口罩仍以國人防疫需求為優先。

(中時電子報)