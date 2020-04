新冠肺炎疫情對全球造成重大影響,律師公會全國聯合會也響應宣導防疫重要措施,拍攝勤洗手、戴口罩、保持社交距離的公益宣導短片,同時不忘在野法曹身分,片中摘錄特別條例中與人民較為相關的條文,提醒民眾在防疫期間應留意的法令政策。

同時,全聯會祕書長郭清寶親上廣播電台錄製6集節目,宣導政府為因應這次疫情所頒布的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」相關內容。由全聯會理監事及各地方律師公會理事長協助拍攝的防疫宣傳短片,也在Youtube的全聯會帳號中播映。

防疫大家一起來律師全聯會拍防疫短片。(律師全聯會提供)

全聯會也協助高檢署轉發「防疫期間辦理訊問拘捕通緝到案被告作業流程」給各地方公會。全聯會會員因疫情無法到庭執行職務時,協助會員向司法院、法務部溝通。

全聯會國際事務委員會主委在參加由香港律師會舉辦的「會長圓桌會議─探討2019新型冠狀病毒肺炎對全球法律界的影響」,向與會的各國代表表示「Taiwan can help and Taiwan is helping」。全聯會呼籲民眾遵守法令,並盼疫情早日結束。

(中時 )