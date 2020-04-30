新冠肺炎疫情趨緩，連續5日0確診。馬偕醫院上月開始，要求進入醫院的民眾先在入口處查旅遊史，隨著國內有旅遊史的民眾減少，該院今宣布，5月4日起取消入口處的健保卡查詢旅遊史作業，門診的旅遊史查詢不變。開放進入醫院的時間也從上午7點半調整為上午7點，提醒民眾需戴口罩、配合動線規劃等措施。

馬偕醫院上月20日宣布，民眾進入醫院時，必須在入口處插健保卡，查檢旅遊史。隨著國外入境人數減少，該院宣布宣布5月4日起取消入口處的插卡規定，但門診仍會詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)。

與此同時，馬偕醫院也宣布，5月4日起，民眾進入醫院的時間，將從上午7點半提前至上午7點，其餘的措施，如陪病、探病規定等仍然維持不變。

另一方面，適逢勞動節連假，本周五、周六，馬偕醫院的門診將休診。馬偕醫院提醒民眾，進入醫院仍請配合入口處噴酒精乾洗手、體溫監測，並請全程戴口罩及遵守本院相關管制措施及動線規劃。自車道進入者，仍需配合體溫量測及配戴口罩才可開放進入。

(中時 )