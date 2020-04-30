國內新冠肺炎確診人數連續5天掛0，國防部為了慶祝連續5天0確診的方式，特別在國防部發言人臉書，貼出「五零」機槍，彰顯我國防疫戰力強。貼文指出，各位觀眾～～～五個零！「五零」機槍準備發射，Are you Ready？貼文一出，引起眾多網友跪求國防部大喊，希望明天能看到「60迫砲」出現在網站上的好消息。

由於連續5天0確診，國內民眾及網友紛紛利用各種諧音字，或是相關示意圖彰顯防疫中心帶給國人的好消息，例如有網友就表示，希望陳時中部長能選擇到「武陵農場」或是在桃園「武陵高中」召開記者會，甚至有網友在網頁貼出奧運的五環旗等，驕傲表示「我國是今年唯一進軍奧運的國家代表隊」。

國防部表示，國內新冠肺炎疫情連續5天零確診是一項非凡的功績，在這防疫的102天裡，因為全體國民的努力，共同守住這平凡而珍貴的日常！可以開心、不能鬆懈！繼續保持社交距離、勤洗手、配戴口罩等好習慣，維持生活規範，保護自己，也保護別人！

(中時電子報)