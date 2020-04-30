新冠肺炎(COVID-19)爆發至今，確診與死亡人數不斷增加，造成全球恐慌，各界都齊心防疫，金寶電子30日舉行產品發表會，並展示推出結合3D列印、AI人工智慧等高科技研發經驗與長期全球佈局優勢下，所推出的系列防疫產品，包括：呼吸器、3D防護面罩、額溫測量鏡、防疫機器人等，希望讓防疫以更「科技」與「智慧」的方式，為社會盡心力，共同增援防疫最前線。

金寶電子總經理沈軾榮指出， 成立於1973年的金寶電子，目前已是東南亞最大的EMS（電子製造代工廠），更積極朝OEM Plus（代工升級）方向發展，這次新冠肺炎疫情在全球延燒，發現各地對於醫療產品的需求大增，更結合旗下三緯國際、新世代機器人暨人工智慧與麗寶大數據…等子公司長久累積的實力，設計出從個人到企業，不同層次需求的多元化防疫產品，為公司營運注入新動能外，也在全球防疫上給予一臂之力。

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