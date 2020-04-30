出售認售權證造成重大損失，華南永昌證吃大罰單。金管會30日公布，因華南永昌證風管失誤，開罰144萬元，且未改善前不得新增發行認購（售）權證；三個月內不得申請增加業務種類或營業項目、不得申請增設分支、不得申請轉投資相關事業、不得申請辦理現增或募集公司債、不得擔任ETF流動量提供者、不得發行指數投資證券（ETN）。

同時，華南永昌證券前總經理陳錦豐、金融商品部張姓協理、陳姓交易人員被停止執行業務一年，風險管理部施姓主管則停二個月業務。

華南永昌證券出售認售權證卻避險失誤，造成3月出現47億元的高額虧損，金管會表示，華南永昌出售認售權證，但用較多期貨避險，造成市場下行時，損失加劇，陳錦豐一直到3月12日才報告董事會要增加避險。

金管會直指華南永昌證有三大疏失，一是權證業務未建立有效發行與風險管理制度，且對指數型認售權證風險疏於管理，未正視連續多日風險值超限及可能導致的後果，陳錦豐反而多次核准交易人員逾越交易權限及延長調節時限。

二是金融商品部未依公司風管政策即時採行適當風管措施，在市場鉅幅波動時，未依避險策略操作，導致市場風險超逾所訂限額；風險管理部雖連日通知金融商品部風險值及損失限 超限，但沒有落實控金融商品部從事避險操作時，需符合相關策略及法定規定。

三是公司沒有明確規範損失超限及重大風險處理及呈報程序，導致沒有及時向董事會報告及採取必要的因應措施。

(工商 )