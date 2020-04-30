前所未有的石油需求暴跌迫使一些生產商想出「創意」措施來尋找儲存原油的地方，一位能源分析師將這種情況描述為「非常精心布局的捉迷藏遊戲」。這其中包括了地下鹽穴、壓裂罐(frac tanks，一種類似貨櫃，原本用來做為石油鑽探過程中的中繼的儲放空間)。

PVM Oil Associates的石油分析師斯蒂芬·布雷諾克（Stephen Brennock）在周三發表的研究報告中表示：「由於儲存的憂慮，美國原油基准在商品領域迅速獲得了賤民地位。」「交易商拋售6月份的合約，擔心如果生產商再次努力尋找自己不需要的桶的存儲，那麼5月份的到期將重演。」

在美國，俄克拉荷馬州庫欣市的主要儲油地點預計將在5月底達到最大產能。根據美國能源訊息署(EIA)的數據，備受關注的庫欣中心的儲油量上週增長了約10％，達到5970萬桶。這大約是其總產能的2500萬桶。

美國最大的儲存基地戰略石油儲備（SPR）在墨西哥灣沿岸的地下鹽穴中可容納7.135億桶原油。但是，截至4月中旬，該公司已經儲存了6.35億桶原油，這意味著它已滿89％。

CFRA能源股權分析師Stewart Glickman在給客戶的一份研究報告中說：「儘管SPR在這裡可能會有所幫助，但這並不是該行業的靈丹妙藥。」

所有原油的天然存放地都是煉油廠，但煉油廠必須在加工之前必須有地方儲存多餘的原油。許多生產商選擇將其原油儲存在浮動油輪中。上週，路透社報導說，現在有1.6億桶原油通過原油輪在海洋上浮動儲存。

格利克曼解釋說：「油輪已經被雇用，裝滿並只是在海洋上漂浮，等待需求的恢復。」他指出，這種情況也使油輪費率「飆升」。

他說，針對存儲問題的「更具創造性的解決方案」將是重新利用所謂的「壓裂罐」。

「在新油井上的支出水平低，意味著有許多壓裂罐處於閒置狀態，但是誰說它們只能容納壓裂液？如果說他們可以代替持有原油怎麼辦？」 格里克曼問。

每個壓裂罐可容納約500桶油。如果有足夠的壓裂罐，您就可以組成一小組小規模的原油儲存庫。這些坦克可以移到井口，並像拖車在停車場一樣排成一行。”

然而，據報導，在最近幾週內，壓裂罐的租金也上漲了33％，格利克曼（Glickman）警告說，公司沒有理由對替代存儲選擇持樂觀態度。

他總結道：「一種較為保守的方法是將石油簡單地儲存在地下（通過關閉油井），這是我們認為該行業的發展方向。」但是，關閉油井的過程被認為是有風險的業務，因為它會物理損壞儲層，並可能威脅到恢復未來產出的前景。

Pickering Energy Partners首席投資官Dan Pickering星期三在推特上表示，「一場關閉的海嘯來了」。他聲稱，在與許多上市公司和私營公司進行了交談之後，「他們已經制定了計劃，並開始關閉交易量。」

(中時電子報)