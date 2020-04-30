當台灣新冠肺炎疫情相對穩定時，緊接著就是溫馨五月了，計畫好要帶媽咪去哪呢？不妨來台北101走走，台北101一樓推出快閃咖啡店「ELLE French Garden Café」，歐洲復古書報攤彷彿電影重現，將書香與咖啡香濃濃的巴黎街頭！在5/1~5/3、5/8~5/10兩個周末，在101購物中心1樓的ELLE French Cafe舉辦「朵朵馨意」快閃活動，現場提供花語中有「偉大、感謝」含意的康乃馨花束，這些康乃馨是彰化田尾農會，向媽媽訴愛時也能力挺台灣花農。

ELLE FRENCH GARDEN CAFE--全新拍照景點！歐洲復古書報攤，將書香與咖啡香濃濃的巴黎街頭，帶到大眾眼前。（台北101提供）

力挺台灣在地花農而舉辦的「朵朵馨意」快閃活動，台北101向彰化田尾農會購買大量康乃馨，緩解部分的產銷壓力，台北101將吸收包材、人力、營銷與宣傳成本，僅以康乃馨成本價銷售，希望帶起拋磚引玉的效應，邀請全台民眾一起加入振興與推廣台灣花卉產業的行列。

母親節限定康乃馨花束「時尚小心肝」，一束300元。（台北101 提供）

從彰化田尾產地直送的康乃馨，透過LE MOMENT瞬設計專業的花藝師設計包裝成精美花束，繽紛色彩的中康品種康乃馨，用清新淡雅的尤加利葉和瑪格麗特環繞點綴，設計出歐式優雅2種花禮款式，分別為「時尚小心肝」花束與「氣質小姐姐」盆花。每束約為25枝康乃馨的母親節「時尚小心肝」花束、「氣質小姐姐」盆花，均是成本價，可用優惠價格向媽咪訴愛意，可依據獻禮女伶的風格類型，選擇最合襯的唯美鮮花。

台北101也針對「時尚小心肝」與「氣質小姊姊」兩種不同風格的優雅女性，設計對應的電子賀卡，將在母親節前夕公布於台北101購物中心粉絲專頁，方便民眾下載，藉由通訊軟體傳送最暖心的電子賀卡，別怕肉麻，用最誠摯的心意讓媽咪笑開懷吧！台北101歡慶母親節，除了「朵朵馨意」快閃活動，館內13%高回饋優惠持續至5/10母親節。

不過也提醒大家，新冠肺炎疫情風險仍在，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)