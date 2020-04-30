據俄羅斯衛星通訊社30日報導，俄防疫指揮部數據顯示，俄羅斯累計新冠病毒感染人數超10萬，感染人數為10萬6498人，過去24小時，新增新冠病毒感染患者7099人，其中近40％無症狀。俄確診病例數量在全球排第9位。

為應對疫情，俄羅斯總統普丁28日宣布，俄全國放假延長至5月11日。俄羅斯總理米舒斯京29日也宣布，延長外國人入境限制期限。

據消息稱，過去24小時，俄羅斯85個地區新增新冠病毒感染確診病例7099例，其中無臨床表現病例2829例（占39.9％）。俄羅斯85個地區累計新冠病毒感染確診病例10萬6498例（增長7.1％）。

消息中稱，「過去24小時，新增新冠病毒死亡病例101例，俄羅斯累計死亡1073人」。過去24小時，1333人治癒出院，俄羅斯累計治癒出院11619人。

俄防疫指揮部向記者表示，過去24小時，新增COVID-19病例最多的是莫斯科，增加3093例，莫斯科州793例，聖彼得堡336例。

俄媒體29日報導，俄羅斯總理米舒斯京29日說，俄政府先前針對外國人入境的限制措施至4月30日到期。他已簽署命令延長限制措施期限，直到疫情結束。

據俄羅斯衛星網29日消息，俄羅斯總統普丁28日就抗擊新冠疫情與相關部門官員和各聯邦主體行政長官舉行會議。他宣布俄羅斯全國放假延長至5月11日，並要求各地繼續嚴格遵守當前所採取的疫情防控措施。

普丁表示，疫情期間選擇發展經濟而犧牲民眾的生命健康，這是荒唐和野蠻的做法。

(中時 )