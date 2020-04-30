高雄巿長韓國瑜30日出席自由復興路通車典禮卻被特定媒體報導爆粗口，高巿府還原影片澄清沒有，但仍被民進黨議員拿來作文章，新聞局長鄭照新也透過臉書反批對方「赤裸裸的造謠，不該是問政的內容」。

登記參選民進黨高雄巿黨部主委的巿議員高閔琳透過臉書PO文「韓國瑜管好你的嘴，別人的媽不勞你問候！」，批評韓向來言語粗俗，吹噓誇大、說謊成性；今早又再度原形畢露，讓高雄的家長不知道怎麼教小孩。

由於新聞局上午11時已經發稿澄清韓國瑜沒有爆粗口，還拿出當時的影片檔接受外界公評，但綠營議員依然以此作文章，讓鄭照新透過臉書再度澄清，市長就是提了兩次「怎麼」，中間插了一個「開玩笑」。

「高議員裝作沒看見，到了下午1點還在散布市長有爆粗口的謠言」鄭照新說，議會的問政權不是謠言的保護傘，包括市長多次強調沒有考慮「封城」，似乎也是最早在高的臉書中出現，質疑高是市議會的「謠言製造機」。

(中時 )